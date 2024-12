GAIA SABBATINI INCANTA IL RED CARPET DI GQ: IL SUO LOOK GIUDICATO TRA I MIGLIORI

Bella come un’apparizione, Gaia Sabbatini ha incantato tutti sul red carpet del party di GQ, dedicata all’elezione dei personaggi dell’anno, che per il 2024 sono Matilda De Angelis, Tony Effe, Lazza e Marcus Thuram. Sono loro le personalità del mondo del cinema, della musica, dello sport e dell'intrattenimento che più di altri hanno caratterizzato il 2024, grazie alla loro creatività, al loro stile e alla loro influenza.

I protagonisti della terza edizione italiana dell’evento globale di GQ sono stati celebrati a Milano con un esclusivo red carpet party, culmine di una serie di iniziative dedicate ai Men of The Year che hanno accompagnato nell’ultimo mese i lettori sul sito, sui social e in edicola.

Un appuntamento tributo al menswear italiano tra i più attesi in Italia che giovedì 28 novembre ha riunito più di 500 ospiti tra artisti, sportivi, creativi e icone di stile che stanno plasmando la moda e la cultura contemporanea.

Tra loro, oltre ai Men of the Year, Emma Marrone, Tedua, Bresh, Artie 5ive, Clara,Alessandro Cattelan, Loftus Cheek, Giancarlo Commare, Alessandro Roia, Eduardo Scarpetta e la nostra Gaia Sabbatini, che ha letteralmente stregato tutti, tanto che il suo look è stato considerato tra i migliori dagli stessi redattori della rivista.

La serata, negli spazi del Maka Loft, si è aperta con intimate dinner ed è stata animata dalla performance musicale della cantautrice Joan Thiele e dal dj set curato da Giorgio di Salvo, con il produttore Night Skinny fra gli ospiti a sorpresa.