COMPLETAMENTE UBRIACO, GUIDAVA ZIGZAGANDO: PATENTE RITIRATA

I Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Alba Adriatica hanno denunciato a Martinsicuro due persone per guida in stato di ebrezza. In un caso l’autista aveva un tasso di quasi il triplo del consentito, nell’altro caso il guidatore aveva un tasso che superava di quasi 5 volte quello consentito. Nella prima circostanza l’automobilista è stato fermato durante un posto di controllo, nel secondo episodio i Carabinieri che transitavano sulla SS 16 hanno notato un’auto che con andamento incerto cambiava continuamente corsia, i militari la fermavano e scoprivano che autista, che viaggiava da solo, era completamente ubbriaco. Ambedue sono stati privati della patente di guida.