STRISCIA LA NOTIZIA CHIEDE LA REVISIONE DELLA COSTRUZIONE DEL QUARTO LOTTO DELLA TERAMO-MARE

Continua la lotta del Comitato Terra lieta val Tordino, nato, ormai due anni fa, per chiedere una revisione del tracciato previsto per la costruzione del quarto lotto della superstrada Teramo - mare. Martedì u.s. le telecamere di Striscia la notizia, seguitissimo programma Mediaset, hanno raggiunto il comune di Roseto degli Abruzzi per raccontare e ribadire ancora una volta la pericolosità di una infrastruttura il cui tracciato andrebbe a cadere in piena zona di esondazione del fiume Tordino. Dopo quanto abbiamo assistito non solo nel nostro paese ma anche in Spagna, spendere oltre 170 milioni per una strada a due corsie in un'area a grande rischio idrogeologico è una vera e propria follia di cui si stanno interessando tutte le maggiori testate nazionali.

Qui il servizio di Striscia