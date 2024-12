ADDIO SERAFINO, STORICO ELETTRICISTA COMUNALE

Si è spento a 75 anni Serafino Di Nicola, storico elettricista comunale a Basciano. A nome di tutti quelli che gli volevano bene, ovvero l'intera comunità basciaanese, ha voluto ricordarlo Daniele Martegiani.

Serafino ,un uomo buono , un grande lavoratore ed un grande amico di tutti non c’è più.

Non è mai facile parlare di chi ci ha lasciato , si rischia sempre di scivolare nella retorica , ma questo non può succedere se il dispiacere ,il dolore e lo sgomento vengono dal profondo del cuore e se nell’emozione della ferale notizia inizi a barbugliare e a chiederti come possa essere successo. Si ,proprio cosi, per un amico come Serafino, anche se non riesci ad elaborare il concetto che ll dolore e la morte sono inerente alla vita, per attenuarne lo sgomento lo trasformi in un dolce ricordo della sua persona una espressione pubblica di cordoglio ed elogio.

Da quando è arrivata la notizia delle sue condizioni critiche è come se il tempo si fosse fermato. Siamo rimasti tutti attoniti, con una sensazione di smarrimento e di impotenza a cui non eravamo preparati con un forte dolore che colpisce l’animo. Purtroppo stamattina, dopo lunghi giorni in trepidante attesa piena di speranze e preghiere di una notizia positiva ,ci ha lasciato .

Per me poi è un rivivere tanti momenti vissuti insieme alla mia famiglia , alla stima ed al profondo legame che aveva con mio padre con il quale ebbe un rapporto di grande rispetto e stima reciproca. La sua vicinanza nei momenti felici e soprattutto in quelli tristi denotava la sua vera essenza umana. Gli manifestò affetto sincero con quella fides che oggi non è facile riscontrare nei rapporti umani e l’ amicizia fu sempre coltivata e ricambiata .Tutto questo non è un blittri(cosi scherzavamo sempre quando volevamo sottolineare un qualcosa di importante), ed io gliene sarò sempre ed eternamente grato.

Era un gran lavoratore ma ancor più della sua riprovata professionalità di elettricista e dipendente comunale , mi piace ricordare e dare valore alla sua grande disponibilità ,l’essere sempre pronto a mettere le sue competenze a disposizione degli amici ma anche di chi veniva mandato da lui tramite il passa parola ,ed aggiungo, a qualsiasi ora del giorno. Aveva sempre un atteggiamento proattivo ed accogliente verso tutti. Per noi del condominio era sempre un punto di riferimento una sicurezza.Era prodigo di consiglio per chiunque chiedesse un suo parere e lo faceva in maniera appassionata ,felice di essere utile nel trasferire ad altri la sua esperienza.

L’amicizia poi era per lui un valore grande ed i momenti di convivialità erano frequenti e ne era uno dei maggiori promotori. Quante volte ha reso indimenticabili le cene tra amici che riusciva ad animare con la sua esplosiva gioiosità ed allegria. Purtroppo arrivano anche questi momento che ci riportano a fare i conti con l’ineffabilità della vita ed il dolore a cui tutti siamo soggetti, “nemini parcetur “ .

Quando ci si confronta con il lutto e la morte, tutto diventa più difficile da affrontare e spesso da superare e capire. Di fronte alla morte dobbiamo confrontarci con qualcosa di troppo grande senza nessun potere e alcuna possibilità di agire.

In questo momento di grande tristezza penso di esprimere ed interpretare il grande dolore che ha pervaso tutte le famiglie del nostro condominio , dei vicini e dei sui tantissimi amici . Giungano ai familiari che tanto amava a sua madre , alla moglie, ai figli ed ai nipoti che erano il suo immenso amore ed orgoglio, le più sentite condoglianze di tutta la nostra comunità e la vicinanza più sincera per questa perdita irremeabile.

Daniele Martegiani