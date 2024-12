SI UCCIDE IMPICCANDOSI IN CASA

Si è tolto la vita, impiccandosi nella sua abitazione di via Kennedy, a Sant’Egidio alla Vibrata. Aveva 65 anni. Si chiamava luigi Giovannini ed era un ex idraulico. Si e’ impiccato ad una trave in cantina poche ore fa. Lo hanno trovato i familiari e secondo i Carabinieri, non ha lasciato biglietti che potessero spiegare il suo gesto.



SERVIZIO PREVENZIONE SUICIDIO

SE STAI VIVENDO UN MOMENTO DI DIFFICOLTÀ - SAPPI CHE NON SEI SOLO!

Chiama Telefono Amico Italia, tutti i giorni dalle 10 alle 24.00 al numero di telefono 02 2327 2327oppure via web all’indirizzo www.telefonoamico.net (la chiamata via web è gratuita). Con gli esperti sarà possibile parlare liberamente di tutti i pensieri e della situazione che stai vivendo. I volontari sono preparati per dare supporto.