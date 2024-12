IL COMUNE DI PINETO COMUNICA ANCHE COI... SEGNI

Sono stati consegnati gli attestati di partecipazione a quanti, tra i dipendenti del Comune di Pineto e tra operatori dei presidi pubblici della città che sono chiamati a interfacciarsi con i cittadini, hanno frequentato il corso per apprendere la Lingua dei Segni Italiana (LIS) finanziato e voluto dal Comune di Pineto in collaborazione con l’ENS Teramo. La Lingua dei Segni è una lingua a tutti gli effetti, con le stesse caratteristiche delle altre lingue parlate, con uguale dignità e struttura, tutelata dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, che prevede la sua piena promozione e diffusione da parte di tutti gli Stati membri. Il Comune di Pineto è tra i pochi ad avere una dipendente che ha conseguito i vari livelli del corso LIS e anche nell’ufficio IAT ci sono operatori in grado di comunicare con questa lingua.