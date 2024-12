VIDEO / DELFICO - D'ANGELO: «SE TUTTO VA BENE, I LAVORI INIZIERANNO A SETTEMBRE 2025



«I lavori al Delfico potranno cominciare, se tutto va bene, a settembre del 2025… ma deve andare tutto bene». Parole del presidente della Provincia, Camillo D’Angelo, che oggi ha incontrato i genitori dei ragazzi “sfrattati” dal sequestro. «Stiamo andando avanti, con tutto quello che possiamo e dobbiamo fare, ma i tempi che ci preoccupano sono quelli “morti” della burocrazia, perché se l’Usr e la Soprintendenza si prenderanno mesi e mesi per aprovare i progetti, allora davvero corriamo il rischio di cominciare i lavori nel 2027…». Un passaggio anche sulla proposta di via taraschi, avanzata dall’Asp1: «Sarebbe ideale, ma non ci siamo coi tempi»