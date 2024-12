SEQUESTRO DEL DELFICO, IL 20 DICEMBRE CI SARA' L'UDIENZA SUL RICORSO, PER LA PROCURA SI DOVRA' ATTENDERE L'INIZIO DEL 2025

Da una settimana si vociferava che c'era una data stabilita dalla Cassazione per decidere sul dissequestro del Delfico ma nessuno ne sapeva nulla. E all'improvviso esce la data fatidica e tanto annunciata, ripetiamo da una settimana.

Il 20 dicembre la Corte di Cassazione deciderà sul ricorso contro il sequestro del Delfico disposto lo scorso 3 ottobre. I giudici della prima sezione dovranno esprimersi sulla legittimità del provvedimento e se dovessero accogliere il ricorso, l'annullerà. Accanto a questo iter, prosegue anche quello per l'istanza di dissequestro da presentare ancora in Procura. La consulenza consegnata alla Provincia dagli esperti necessita di integrazioni. In settimana la società scelta per eseguirli potrebbe essere in città per un primo sopralluogo. Fatta l'integrazione, gli avvocati depositeranno l'istanza: è infatti sugli accertamenti tecnici legati alla sicurezza dello storico edificio che si fonderà la richiesta di dissequestro. I tempi comunque non saranno brevissimi, si parla di gennaio o comunque dopo le feste. Il 7 dicembre intanto c'è una nuova manifestazione degli studenti.

