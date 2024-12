VIGILI DEL FUOCO DI TERAMO E ROSETO ANCORA AL FREDDO: L'IMPIANTO CONTINUA A MALFUNZIONARE

A distanza di due settimane la caserma dei Vigili del Fuoco di Teramo e del distaccamento di Roseto degli Abruzzi risultano essere ancora con gli impianti di riscaldamento malfunzionanti. Davide Salvucci - Segretario provinciale CONAPO di Teramo - torna su un argomento delicato come quello dell' ambiente di lavoro che deve risultare confortevole e adeguato per il personale operativo che presta servizio H24 a tutela della incolumità dei cittadini.

Nel fine settimana oltre alle problematiche già evidenziate si è aggiunto anche un guasto alla caldaia lasciando il personale sprovvisto di acqua calda per i servizi igienici di prima necessità. I radiatori degli impianti di riscaldamento presenti all'interno delle sedi hanno una temperatura di esercizio di circa 23° risultando di molto inferiori alle temperature standard di funzionamento non riuscendo a riscaldare gli ambienti. La situazione al distaccamento di Roseto degli Abruzzi non è diversa - continua Salvucci - infatti la sede in questione è per di più aggravata da una struttura vetusta con infissi e impianti idraulici di vecchia concezione. La Segreteria Generale CONAPO per il tramite del Segretario Generale Marco Piergallini, nella data di ieri, ha emanato una nota di sollecito da parte delle massime cariche presenti al Dipartimento dei Vigili del Fuoco per un intervento urgente e risolutivo del problema.