LUTTO/ ADDIO A BIAGIO DE MARTINIS STORICO FARMACISTA TERAMANO

E’ venuto a mancare il Dott. Biagio De Martinis, titolare dell’omonima farmacia del comune di Teramo, nonché ex Sindaco molto amato e stimato del comune di Canzano.

Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo di Federfarma Teramo, di cui il Dott. De Martinis è stato prima Vice Presidente e poi per 9 anni Presidente, ancora increduli e profondamente commossi desiderano ricordarlo come amico, come professionista da tutti stimato per le qualità dimostrate nell’espletamento dei doveri professionali, e per lo scrupolo e la correttezza con cui ha assolto ai compiti di Presidente di Federfarma Teramo.

Lascia un vuoto incolmabile e rimarrà indelebilmente nella memoria.