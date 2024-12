POESIA E ARTE, A TERAMO S’È CELEBRATO L’INCONTRO

Sabato 30 novembre, nella splendida ed avvolgente cornice della Galleria di Arte Antica Di Battista, alla presenza di un folto ed attento pubblico, si è tenuta la presentazione del libro di poesie di Annamaria Parnolfo “Il Tuo Sussurro” - Bertoni Editore.

La giovane poetessa napoletana, al suo esordio con un'intensa e coinvolgente raccolta di poesie ha scelto la città di Teramo per incontrare tanti amici ed estimatori per dialogare con loro di sentimenti e stati d'animo. L'occasione ha offerto la possibilità di presentare al pubblico il rinnovato impegno artistico di Antonio Di battista che non ha esitato ad offrire la suggestiva ed elegante location per tale evento. Con spirito di mecenate e da sensibile cultore di arte ha voluto unire la presentazione del libro di poesie con l'esposizione di opere del grande artista abruzzese Francesco Paolo Michetti. Circondati da tanta bellezza ed abbracciati da un pubblico attento, l'evento ha avuto il suo avvio col discorso introduttivo della dottoressa Carla Rocco che, dopo una sua prolusione introduttiva, ha invitato Aurora Di Battista, figlia del noto esperto d'arte teramano, ad illustrare la Galleria. La giovane, a nome anche del padre presente in sala e visibilmente felice, ha voluto sottolineare il rinnovato impegno che la sua famiglia sta profondendo nella attività di galleristi e nell'arte in generale. Ha sottolineato, anche, che la presentazione del libro di poesie è un'occasione di rilancio e testimonianza chiara di fervore artistico che intendono offrire all'intera città e non solo.

Subito dopo, la moderatrice ha passato il testimone all'avvocato Paolo Sautto, prefatore dell'opera, per illustrare la raccolta di poesie. L'avvocato napoletano ha iniziato volendo dedicare ai giovani la serata ribadendo, con forza, che è compito degli adulti stimolare e guidarli nei loro sogni e nelle loro attitudini fornendogli strumenti utili e necessari per poter esprimere il meglio di sé.

L'applaudito ed apprezzato intervento è stato, poi, seguito dal saluto dell'autrice, Annamaria Parnolfo, presente al tavolo dei relatori. La giovane poetessa ha esposto le motivazioni che la spingono a comporre poesie ed ha sviscerato le tematiche che ha affrontato nei suoi componimenti affidandoli, poi, alla sensibilità ed all'interpretazione dei lettori a cui sono rivolti. Ha, infine, ringraziato il pubblico presente e la Città di Teramo che l'ha fatta sentire accolta e ben voluta e che com'essa stessa ha affermato, “oggi è un po' la mia città”. In conclusione la moderatrice, Carla Rocco, nel porgere i saluti finali agli attenti ed entusiasti convenuti, ha voluto ricordare la figura dell'avvocato Domenico Sautto, nonno dell'autrice, che oltre quarant'anni fa muoveva i primi passi nella ricerca universitaria proprio nella città di Teramo cui era molto legato; corsi e ricorsi della storia!

La serata è stata accompagnata dalla lettura di poesie dell'autrice, presenti nella raccolta; il reading è stato curato da due interpreti d'eccezione, il prof. Matteo Pirocchi ed il prof. Francesco Paolo Pilotti che, con rara maestria, hanno fatto vivere agli astanti forti emozioni.