ANDREA FINI E' IL NUOVO PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLE PROPFESSIONI INFERMIERISTICHE DI TERAMO

Andrea Fini è il nuovo presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Teramo. È questo l'esito della tornata elettorale del 23 e 24 novembre per il rinnovo delle cariche, nella quale hanno votato 521 infermieri su oltre 2400 iscritti all'OPI (un'affluenza superiore alla media nazionale).

La lista “Professione e Passione” si è imposta con ampio margine sulla lista “Gli infermieri per gli infermieri: evoluzione ed innovazione”. Il nuovo Consiglio Direttivo che affiancherà il presidente Fini è composto da Cristian Pediconi (vicepresidente), Stefano Bellini (segretario), Luca Ruggieri (tesoriere), Roberto Di Mattia, Giorgia Massotti, Rosanna Modesti, Alessandro Berardinelli, Silvia Capitanio, Alfredo Cimbalo, Arianna Rispoli, Federica Delli Compagni, Giulia Maravalle, Daniela Pancottini e Francesco Visciotti.

Rinnovate anche le cariche in seno alla Commissione d'Albo, la cui presidente è Luana Furia, vicepresidente Emanuele Pompilii, segretaria Manuela Ferrara, altri componenti Christian Di Quinzio, Alessandra Lamanda, Roberta Raponi e Roberta Zanapa. Revisori dei conti sono stati eletti Giuseppe Giannetti, Francesco Mezzabarba e Cosimo Annarumma (supplente).

“Ci tengo a ringraziare tutti i colleghi che si sono mobilitati da ogni luogo della provincia per esprimere il loro voto – dichiara il presidente Andrea Fini – Ritengo che sia stato riconosciuto il lavoro compiuto negli ultimi anni dall'Ordine su più fronti, dalla tutela della professione all'educazione sanitaria della cittadinanza, in particolare dei giovani con tanti incontri nelle scuole, senza dimenticare i rapporti stretti con associazioni scientifiche di riferimento, terzo settore e istituzioni del territorio. Il nostro obiettivo – conclude Fini – rimane quello di valorizzare e far apprezzare sempre più la professione infermieristica, anche con il contributo dei nuovi colleghi che entreranno a far parte degli organismi dell'Ordine”.