FOTO/ CIVITELLA DEL TRONTO, CITTADINANZA ONORARIA A GRAZIANO MARCOVECCHIO CHE CON LA SUA GRANDE GENEROSITA' RIALZO' IL COMUNE DAL SISMA E DALLA NEVE

Cittadinanza Onoraria consegnata oggi a Graziano Marcovecchio Presidente di Pilkington Italia S.p.A. NSG Group. Sempre oggi è stato attribuito alle maestranze della Società di San Salvo il “Premio Speciale Città di Civitella del Tronto – CivitasFidelissima”.

La motivazione con al quale è stato assegnato all’importante Manager la Cittadinanza Onoraria è: “Per l’instancabile impegno e la straordinaria concreta generosità dimostrati nei confronti della comunità di Civitella del Tronto. In momenti di grande difficoltà, la sua presenza ed il suo sostegno hanno rappresentato un faro di speranza e solidarietà per tutta la cittadinanza. Con gesti di altruismo e attenzione verso i bisogni più urgenti, ha saputo farsi portavoce di vicinanza e umanità, rafforzando il legame con il nostro territorio e offrendo un esempio di profonda dedizione al bene comune”.

Il Premio Speciale ai Dipendenti della Pilkington è stato attribuito perchè: “con il proprio impegno e la propria generosità hanno contribuito a rendere la nostra comunità un luogo migliore per tutti”.

L’intento del Consiglio Comunale riunito oggi nella rinnovata sala è stato quello di sottolineare lo stretto connubio tra dirigenza e maestranze tutte della Pilkington che si sono sempre mosse all’unisono per il bene del nostro territorio.

Ed in questo momento economico difficilissimo per il comparto dell’”automotive”(con la brutta prospettiva di massiccio impiego dello strumento della Cassa Integrazione anche per gli oltre 2000 dipendenti di questa società), non si poteva non ricordare quel gesto di incredibile generosità del Dicembre 2016. A pochi giorni dalla maledetta scossa del 30 Ottobre che in pochi attimi privò la comunità civitellese dei suoi principali punti di riferimento istituzionali (Municipio, Scuole, Centri di Aggregazione inagibili), fu a seguito di un sopralluogo a Civitella dei rappresentanti sindacali Pilkington – guidati dal Dr. Marcovecchio – che proprio noi fummo prescelti, fra tanti altri Enti più accreditati sulla carta di noi, per la donazione di €. 60.000,00 raccolti dal lavoro straordinario in azienda e devoluti alla ricostruzione scolastica in uno dei Comuni Cratere Sismico.

Quell’atto di inattesa e di estrema generosità, fatto in un momento storico così buio, costituì l’incoraggiamento necessario per poter intraprendere quel percorso di rinascita che ci ha portato – in pochi anni- ad avere plessi scolastici antisismici o totalmente adeguati.

Ai €. 60.000,00 di quella prima donazione sono seguiti ulteriori raccolte per altri €. 40.000,00 e incredibili gesti effettuati in prima persona dal Dr. Marcovecchio. Fra i tanti ricordiamo le ore drammatiche durante l’epocale nevicata del Gennaio 2017 (oltre 2 metri di coltre nevosa, niente luce, niente riscaldamento, niente acqua, niente comunicazioni) quando la Pilkington si privò di due enormi Gruppi Elettrogeni interni per portarli nelle nostre zone e ridare corrente ad una porzione del territorio oltre a svuotare le derrate alimentari della mensa aziendale per farle pervenire nel Centro Emergenza del Capoluogo da distribuire alla popolazione isolata e stremata.

Presente l'assessore regionale Tiziana Magnacca che ha dichiarato: "Che gioia e che emozione come ex sindaco e come assessore regionale alle Attività Produttive aver partecipato a 𝗖𝗶𝘃𝗶𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗿𝗼𝗻𝘁𝗼 al conferimento della cittadinanza onoraria a 𝗚𝗿𝗮𝘇𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼𝘃𝗲𝗰𝗰𝗵𝗶𝗼, presidente di 𝗣𝗶𝗹𝗸𝗶𝗻𝗴𝘁𝗼𝗻 Italia di 𝗦𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗹𝘃𝗼 e il 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗖𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗙𝗶𝗱𝗲𝗹𝗶𝘀𝘀𝗶𝗺𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝗻𝘇𝗲 𝘀𝗮𝗻𝘀𝗮𝗹𝘃𝗲𝘀𝗶.