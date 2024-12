LA LETTERA/ I GENITORI DEL DELFICO-MONTAUTI RINGRAZIANO L'ASSESSORE D'ANNUNTIIS

"I genitori degli studenti dell’Istituto Delfico-Montauti che risiedono nelle zone di Campli, Garrufo, Val Vibrata, desiderano esprimere un sentito ringraziamento all'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Trasporti Umberto D'Annuntiis, per l’attenzione e l’impegno dimostrati nell'affrontare la problematica della corsa TUA per Garrufo, di fondamentale importanza per i ragazzi e le famiglie.Da una settimana, la corsa parte alle ore 13:00 da Via Cona, davanti alla scuola Pascal. Questa modifica consente ora, agli studenti interessati, già sottoposti al disagio legato al cambio di sede scolastica, di usufruire di un servizio di trasporto comodo e diretto al ritorno così come all'andata.Ringraziamo ancora l'Assessore D'Annuntiis per la sua disponibilità e attenzione alle esigenze del nostro territorio."I Genitori di alcuni studenti dell’Istituto Delfico-Montauti residenti nelle zone di Campli, Garrufo e Val Vibrata.