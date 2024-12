VONGOLARA S’ARENA, EQUIPAGGIO RECUPERATO DALLA CAPITANERIA

Ha urtato le barriere sommerse, nella zona nord del Borsacchio, ed ha avuto una grave avaria, che l’ha portata ad arenarsi. È stato necessario l’intervento di una vedetta della Capitaneria di porto, per salvare l’equipaggio di una vongolara appartenente alla marineria giuliese. Tutti salvi, adesso si lavora per mettere in sicurezza il peschereccio, e poi recuperarlo.

foto archivio