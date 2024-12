L’INTERVISTA / CANZIO RISPONDE A D’ALBERTO: “CI CHIEDE LE OPERE D’ARTE IN COMODATO PER 99 ANNI, COME I LOCULI E POI CI ATTACCA… HA UN PROBLEMA ESISTENZIALE CON ME”

“Dopo le rivendicazioni patriottiche di qualche assessore, con minaccia di incatenamenti, il Comune… sul caso delle opere d’arte, chi ha chiesto un comodato di 99 anni.. come i loculi…”. Il commissario dell’Asp1, Roberto Canzio, risponde al Sindaco, con un attacco frontale: “Il Sindaco ci accusa, ma sbaglia … perché non coglie le responsabilità e cerca di scaricare su di noi colpe che… sono in realtà provocate dal Comune, anche a causa del pignoramento non dovuto avviato proprio dal Comune, e dal non impegno di questa amministrazione”. Per Canzio; “Quello di D’Alberto è solo un attacco politico, evidentemente mi soffre… ma è un suo problema esistenziale”.

Tornando al contenzioso col Comune, cioè alla opere d’arte, Canzio ha dato mandato ad un legale, per agire per il recupero, perché poi si dovrà realizzare il museo di Villa Ventili a Mosciano. "È grave che un Sindaco faccia affermazioni di questo genere - conclude Canzio, che ricorda l'assoluta gratuità del suo impegno - dovrebbe accertarsi di aver collegato il cervello prima di parlare".





