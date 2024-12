ISERNIA TORNA IN ABRUZZO? RACCOLTE 5300 FIRME PER IL REFERENDUM

Adesso davvero si rischia di poter dire che “il Molise non esiste”, o meglio: che il Molise non esiste più. Meno di un mese fa, infatti, è stata raggiunta la soglia di 5mila firme a sostegno del referendum per la riannessione della Provincia di Isernia all’Abruzzo, ma il Comitato promotore ha deciso di fare di più. Fino a ieri, infatti, è andata avanti la raccolta firme nei banchetti di Isernia, Venafro ed Agnone e il risultato definitivo, sfiora le 5300 firme. Così giovedì 12 dicembre, il Comitato, presieduto da Antonio Libero Bucci, depositerà le firme in Provincia. Primo passaggio per indire il referendum.

“Un risultato niente affatto scontato – spiega il presidente del Comitato alla stampa molisana – soprattutto se consideriamo che il tessuto sociale è perlopiù composto da persone anziane. E vedere tanti di loro ai banchetti, esponendosi su una questione così delicata e peraltro sfidando il caldo torrido dell’estate e il freddo dei mesi autunnali (ora) e invernali (prima, nel 2023), ci dice che il tema è molto sentito”.

Se il referendum si farà e dovesse avere esito positivo, che fine farà il Molise?