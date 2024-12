CEDE TOMBINO, CADE IN UN POZZO E SI ROMPE UN PIEDE

Stava camminando a bordo strada quando, per cause in corso di accertamento, una trentenne si Campli è caduta in un “tombino”. La copertura del pozzetto, che è al servizi di un collettore delle acque bianche, avrebbe infatti ceduto, e la donna avrebbe riportato la frattura di un piede, dopo una caduta di circa 2 metri e mezzo. Per recuperarla, sul posto i vigili del fuoco e il 118.