PRATI DI TIVO/FINORI RISPONDE A D'ANGELO: "IL PRESIDENTE SI SOTTRAE ALLE SUE RESPONSABILITA', LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI ULTIMI TRE ANNI SPETTANO A LUI"

Il custode giudiziario degli impianti dei Prati di Tivo Marco Finori replica al comunicato stampa recente rilasciato dal Presidente della Provincia Camillo D'Angelo (LEGGI QUI).

Dichiara Finori: "Il Presidente della Provincia come sempre si sottrae dalle sue responsailità e fornisce interpretazioni tutte sue, per affidare le revisioni la Provincia deve fare un affidamento diretto dell'importo preventivato. Così funziona nella pubblica amministrazione, noi senza la copertura finanziaria non facciamo nulla, anche perchè la Provincia deve pagare le manutenzioni straordinarie degli ultimi tre anni che spettano proprio alla Provincia. Purtroppo come sempre D'Angelo da la colpa agli altri di quello che spetta a lui e dei danni che crea sempre lui".