GRAVE DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA FRAZIONE DI PATERNO: APPROVATA MOZIONE DELLA MINORANZA AL COMUNE DI CAMPLI

Un grave dissesto idrogeologico sta interessando il borgo di Paterno, frazione di Campli, causando danni alle abitazioni già alle prese con la ricostruzione del sisma 2016.

Sul tema, nell’ultimo consiglio comunale, è stata approvata all’unanimità la mozione della minoranza che chiedeva attenzione per l’evento franoso.

“E’ una situazione che meritava la giusta attenzione visto che sta causando danni ad immobili storici ed anche attività produttive – dichiarano i consiglieri di minoranza - Negli ultimi mesi il fenomeno si è fatto più intenso e sono diverse le abitazioni che registrano danni e lesioni alle strutture con pericolo per gli abitanti che dovranno in alcuni casi essere sgomberati per inagibilità degli stessi locali.

Il versante in frana è in evoluzione e mette a rischio anche i cantieri della ricostruzione che devono partire ed essere autorizzati.

Sul tema la maggioranza ha condiviso le nostre preoccupazioni e condiviso un percorso per attenzionare il dissesto alle Strutture deputate a livello di emergenza e protezione civile.

Ringraziamo tutto il consiglio comunale per aver aderito ad una giusta iniziativa che continueremo a monitorare nei prossimi mesi circa la sua evoluzione.”