L'AVETE VOLUTA LA BICICLETTA? ECCO TUTTO IL PROGETTO DI QUELLO CHE STA PER SUCCEDERE CON LE NUOVE PISTE CICABILI...



L’avete voluta la bicicletta? E adesso…

No, non è una battuta, ma un chiaro riferimento elettorale: le piste ciclabili non sono un progetto “improvvisato”, erano chiaramente previste nel programma elettorale di D’Alberto e il Sindaco, in campagna elettorale, non ne ha mai fatto mistero, anzi.

E va anche detto che più volte, complice l’allora assessore Verna, la stampa locale ha scritto di questo progetto da 3,4 milioni, destinato a riempire Teramo di piste ciclabili.

E anche quando lo stesso Verna, fece dipingere le prime corsie rosse, non nascose che il progetto sarebbe stato quello di rendere Teramo una città a misura della bicicletta.

D’Alberto è stato rieletto al primo turno, con un indiscutibile 54% dei voti.

L’avete voluta la bicicletta?

Noi di certastampa, però, siamo convinti che non abbiate ancora la percezione esatta di quello che sta per succedere, e di quante e quali piste nasceranno… e dove.

Così, abbiamo pensato di farvi un regalo: il progetto integrale. SCARICATELO QUI e leggetelo, è pieno anche di disegni di facilissima consultazione ed è chiarissimo nella spiegazione degli interventi, anzi: mette anche a confronto la situazione attuale e quella futura.

Leggetelo… e lucidate i pedali…