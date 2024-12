VIDEO-FOTO / ALL'IZS SOTTOSCRITTA UNA CONVENZIONE CON L'AICS, UFFICIALIZZATA LA COLLABORAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO

Sottoscritta una Convenzione tra AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) e IZS (Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”). La Convenzione, di durata triennale e rinnovabile per ulteriori 3 anni, sottoscritta questa mattina nella sede centrale dell’IZS di Teramo, pone al centro il paradigma “One Health, la Salute Unica e Globale”, riconoscendo che una stretta collaborazione tra AICS e IZS dell’Abruzzo e del Molise “consente una migliore realizzazione degli interventi di cooperazione internazionale per lo sviluppo, favorendo una crescita resiliente, sostenibile e inclusiva dei Paesi a basso e medio reddito in termini di promozione della salute umana, miglioramento della sanità animale e salvaguardia dell’ambiente”.

L’obiettivo è rafforzare l’azione congiunta tra AICS e IZS di Teramo, attraverso tutta una serie di attività come promuovere la formazione e l’assistenza tecnico-scientifica per accrescere le capacità di diagnosi e di sorveglianza delle malattie infettive e parassitarie degli animali ad alto impatto sul commercio, sull’economia e sulla salute umana; sviluppare piani di sorveglianza epidemiologica e modelli predittivi utilizzando anche dati climatici e ambientali, generati da osservazioni satellitari, funzionali allo sviluppo di sistemi di allerta precoce. E, ancora, elaborare programmi di sorveglianza lungo tutta la filiera produttiva degli alimenti, dalla produzione alla trasformazione e al commercio, fino alla somministrazione e al consumo; sostenere l’aumento della produttività agricola dei Paesi a basso e medio reddito, favorendo l’accrescimento della sicurezza alimentare al fine di ridurne la povertà rurale.

Molteplici le attività da mettere in campo nei progetti e programmi di cooperazione futuri, in particolare nei Paesi prioritari del “Piano Mattei con l’Africa”, tra le quali, ad esempio, lo sviluppo di sistemi informativi per la farmacosorveglianza e la ricetta elettronica, la realizzazione di piattaforme digitali di raccolta dati, anche attraverso l’utilizzo della IA, lo sviluppo di tecniche di sequenziamento genomico e analisi di bioinformatica.

“La firma di questa Convenzione rappresenta un’opportunità strategica per le nostre azioni di Cooperazione, per preservare e rafforzare il patrimonio zootecnico soprattutto dei Paesi partner, dove allevamento e pastorizia rappresentano una voce importante del settore primario, contribuendo così anche alla sicurezza alimentare, priorità della Cooperazione Italiana. Grazie alle avanzate competenze dell’IZS di Teramo e all’applicazione di tecnologie innovative, come i dati satellitari, potremo intervenire in modo significativo sulla salute globale, la sicurezza alimentare e la sostenibilità ambientale, soprattutto nei Paesi prioritari del Piano Mattei, favorendo anche formazione specifica in loco e trasferimento di know-how, elementi imprescindibili delle azioni AICS. L’intesa con IZS si inserisce nella strategia dell’Agenzia di accompagnamento e posizionamento degli istituti ed enti pubblici italiani di eccellenza sul terreno della cooperazione allo sviluppo, a servizio dei Paesi partner”. Ha sottolineato il Direttore AICS Marco Riccardo Rusconi.

“Il nostro Istituto può contare su 14 Laboratori e Centri di Riferimento internazionali designati da FAO, Organizzazione Mondiale della Sanità Animale e Unione Europea. Da molti anni siamo impegnati in iniziative di collaborazione e cooperazione scientifica, oggi finalizzate anche a sostenere il programma d’azione stabilito dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. La Convenzione sottoscritta questa mattina conferma la bontà della nostra strategia internazionale, incentrata sul corretto equilibrio del rapporto uomo-animale-ambiente e portata avanti con un approccio multidisciplinare, collaborativo, mai concorrenziale senza preclusioni di carattere culturale e sociale perché solo dialogando con tutti e in tutte le situazioni si può raggiungere la One Health”, ha dichiarato il DG dell’IZS di Teramo, Nicola D’Alterio. “La collaborazione con l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, che ringrazio pubblicamente nella figura del suo Direttore, ha già dato ottimi frutti: nel 2018 abbiamo avviato un progetto di gemellaggio con il Laboratorio Centrale Veterinario del Mozambico, finanziato da AICS, poi le attività sulle malattie trasmesse dai vettori in Ecuador, fino al progetto ‘Rete Mediterranea per una sola salute - MEDNET 4OH’ presentato il 22 ottobre 2024 nell’ufficio regionale di Tunisi dell’AICS che ci ha scelto come Ente scientifico esecutore”.

“Sono convinto che l’ufficializzazione di questo cammino insieme” ha concluso D’Alterio “sia fondamentale per promuovere, incoraggiare e soprattutto attivare collaborazioni multidisciplinari e intersettoriali in accordo con il principio di ‘Una sola salute’ nei Paesi a basso e medio reddito che ne hanno davvero bisogno”.