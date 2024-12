FOTO/ PERDE IL CONTROLLO DEL FURGONE E SI SCONTRA FRONTALMENTE CON UN CAMION

Frontale a Piano d’Accio, tra il furgone di un’’impresa specializzata negli impianti elettrici e il piccolo camion di un’impresa edile. Per cause in corso di accertamento, da parte della Polizia Locale, il furgone ha invaso la corsia opposta, forse per un malore del conducente, scontrandosi frontalmente con il camion, sul quale viaggiavano due operai ucraini. Sul posto, per i soccorsi, due ambulanze del 118.