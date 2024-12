L’8 DICEMBRE AL CENTRO COMMERCIALE GRAN SASSO ”COLLETTA DELLA SOLIDARIETÀ” PER I BAMBINI DELLA CASA-FAMIGLIA ”MADRE ESTER”

La Parrocchia di Nepezzano-Piano d’Accio, in collaborazione con la Direzione del Centro

Commerciale “Gran Sasso” e l’Associazione culturale “Comitato di frazione

Nepezzano”

, organizza la “Colletta della Solidarietà”, evento di beneficenza a favore dei

bambini della Casa-famiglia “Madre Ester” di Scerne di Pineto.

L’iniziativa si svolgerà domenica 8 dicembre 2024, dalle ore 10:00 in poi, presso il Centro

Commerciale “Gran Sasso” di Piano d’Accio.

L’obiettivo degli organizzatori è quello di raccogliere i seguenti beni di prima necessità da

donare alla Casa-famiglia “Madre Ester”: omogeneizzati, salviette detergenti, pannolini

taglia 6, succhi di frutta, brioche e biscotti. Coloro che intendano fare donazioni possono

recarsi in prossimità del varco di accesso al supermercato Conad, dove troveranno i

volontari incaricati alla raccolta dei beni dal don Carlo Farinelli – parroco della Parrocchia

di Nepezzano-Piano d’Accio. Queste le fasce orarie in cui saranno presenti i volontari per il

ritiro dei beni da donare:

• ore 10:00-14:00

• ore 15:00-18:00

Nel pomeriggio, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, è prevista la presenza di suor Pina Martella,

dei suoi collaboratori e dei bambini della Casa-famiglia.

Particolarmente significative le scritte che gli organizzatori hanno riportato sulla locandina:

<<Un piccolo gesto può fare la differenza. Grazie di cuore! Insieme possiamo fare di più>>.

Don Carlo Farinelli ringrazia pubblicamente la Direzione del Centro Commerciale “Gran

Sasso” e i volontari della Parrocchia per la sensibilità e la disponibilità dimostrate.