VIDEO / FONTANA DI PIAZZA GARIBALDI, APERTE ANCHE LE "CASCATE" LATERALI



Dopo la prova dei getti superiori, nella nuova fontana di piazza Garibaldi, realizzate sul nuovo Ipogeo, sono stati provati anche i getti laterali, le cosiddette "cascate". Nel video (dal 20esimo secondo in poi) è dunque possibile vedere la fontana interamente in funzione, così come sarà una volta aperto l'Ipogeo, Tranne cambiamenti dell'ultimo minuto, l'inaugurazione del rinnovato Ipogeo dovrebbe avvenire la settimana prossima.