EVASE UN ANNO FA DAL CARCERE DI CASTROGNO, RITROVATO, MORTO, IN COLOMBIA

Dopo l'evasione dal carcere di Castrogno avvenuta all'alba del 25 settembre di un anno fa, l'albanese 39enne Roland Dedaj ricercato con un mandato d'arresto europeo esteso poi a livello internazionale è stato rintracciato, morto, in Colombia. La pista più battuta è sempre stata quella che conduceva all'Albania, suo Paese d'origine ma a sorpresa, adesso si scopre che Roland Dedaj era riuscito ad arrivare in aereo, con documenti e passaporto falsi, fino in Colombia dove pochi mesi fa è deceduto a causa di un infarto. A segnalarlo, dopo le verifiche, agli investigatori italiani sono stati gli agenti dell'Interpool. Da dove si sia imbarcato e quali strade abbia percorso prima di arrivare oltreoceano a questo punto è probabile che resterà per sempre un mistero, così come risalire a chi lo ha ospitato in Colombia, permettendogli di proseguire la sua latitanza.

L'organizzazione per l'evasione era iniziata già dal 3 settembre, si è scoperto in questi mesi. Per lasciare il penitenziario il detenuto aveva tagliato le sbarre della sua cella, lasciando nel letto un fantoccio realizzato con i propri vestiti, e si era poi calato in trasversale con una fune di quelle da arrampicata lunga oltre 50 metri fino a scavalcare le mura e il recinto che contengono il carcere. Dopodiché era iniziato in qualche modo l'avventura che lo ha portato lontano fino in Colombia dove alla fine è morto.

In tre sono stati condannati per aver organizzato la sua evasione dal carcere di Castrogno.