L’AFFITTO AL GRAN SASSO AUMENTA… CISALFA SE NE VA E LICENZIA OTTO PERSONE

L’affitto aumenta e diventa troppo alto, chiude Cisalfa al Centro Commerciale Gran Sasso, e per otto dipendenti si apre uno scenario di preoccupazione. Il 28 febbraio, infatti, l’insegna si spegnerà per l’ultima volta, perché i visti dell’affitto sono troppo elevati, anche alla luce degli aumenti richiesti dalla proprietà. La società proporrà ai dipendenti il e trasferimento in altre sedi, ma non sono vicine a Teramo, così come cercherà di favorire la loro assunzione nella società che prenderà in affitto i locali.