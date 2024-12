FP CGIL TERAMO PRIMO SINDACATO ALLE ELEZIONI RSU/RLS 2024 DELL'IGIENE AMBIENTALE IN PROVINCIA DI TERAMO

Si è svolto a livello nazionale ( in tutta Italia ) nei giorni 3 e 4 Dicembre 2024 l’ Election Day per il

rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria ( RSU ) e del Rappresentante dei Lavoratori Salu-

te e Sicurezza Aziendale ( RLSSA ) nel Settore dell’ Igiene Ambientale. Nella Provincia di Teramo

la FP CGIL ha ottenuto, grazie ai Candidati che hanno scelto di candidarsi nella Lista FP

CGIL ed ai tantissimi lavoratori che li hanno votati, un risultato straordinario. La Fp Cgil Teramo si

conferma primo sindacato in Provincia di Teramo, incrementando il dato positivo delle ultime ele-

zioni (2017) che conferma la scelta netta e inequivocabile delle lavoratrici e dei lavoratori. Da nota-

re che sulle elezioni riguardante il Rappresentante dei lavoratori Salute e Sicurezza Aziendale la Fp

Cgil ha eletto tutti i candidati.

Un altissimo grado di soddisfazione per un risultato che, in alcune realtà, premia l’ottimo lavoro di

tutti i candidati. Tutti i candidati della Fp Cgil Teramo in provincia di Teramo, eletti e non eletti,

hanno preso più di 10 preferenze, a dimostrazione dell’ottimo lavoro sindacale di squadra svolto in

questi anni. I risultati e le percentuali:

Elezioni Rsu:

Rieco Fp Cgil 46% Fiadel 54%

Team Fp Cgil 55% Uil 17% Fiadel 16% Cisl 12% (nelle ultime elezioni Rsu del 2017 la Fp Cgil

aveva il 34,5%)

Diodoro Ecologia Fp Cgil 59% Cisl 41%

Mote Fp Cgil 62% Cisl 38% (nelle ultime elezioni del 2017 qui non avevamo presentato la lista)

Elezioni Rlssa: (1 seggio per azienda):

Rieco Fp Cgil 1

Team Fp Cgil 1

Diodoro Fp Cgil 1

Mote Fp Cgil 1

Un lavoro faticoso che continua ad abbracciare la lotta e la rappresentanza per la difesa dei diritti

delle lavoratrici e dei lavoratori, per il benessere collettivo e il miglioramento delle condizioni di la-

voro. C’è ancora tanto da fare, a partire dal rinnovo del CCNL, la tutela della salute e della sicurez-

za nei luoghi di lavoro, la promozione del ciclo integrato dei rifiuti in funzione della salvaguardia

dell’ambiente e della valorizzazione del lavoro, fino ad arrivare alle vertenze locali. Oggi, però, vo-

gliamo esprimere un ringraziamento doveroso a tutti i candidati della Fp Cgil Teramo che hanno

con fatica e abnegazione portato avanti una straordinaria campagna elettorale e un ringraziamento

alle tantissime e ai tantissimi lavoratrici e lavoratori che hanno scelto la Fp Cgil Teramo relegando-

la come primo sindacato nella Provincia di Teramo nel settore dell’Igiene Ambientale.

Mauro Pettinaro

Segretario Generale Fp Cgil Teramo