VIDEO / DELFICO - CORAGGIOSA INTERVISTA DELLA MOSCHELLA: «PER NEGARE IL VECCHIO STADIO, SI DEVONO DARE GIUSTIFICAZIONI ROBUSTE... DOPO DUE MESI DI CHIACCHIERE, D'ALBERTO E D'ANGELO DEVONO DECIDERE... COL DELFICO CHIUSO, UNA PARTE DELLA CITTA' AGONIZZA»



E’ un’intervista coraggiosa, importante, anche “nuova” per certi versi, nel panorama del trito politicamente corretto in salsa provinciale, quella che la dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, Clara Moschella, ha rilasciato questa mattina a certastampa. Un’intervista nella quale, con la chiarezza delle posizioni nette, la Moschella “dipinge” il quadro della situazione: «Per salvare il Delfico, va trovata una sede centrale - dice - e l’unica area disponibile è quella dell’ex Stadio, la D’Alessandro non l’ho mai considerata una soluzione possibile ma se quell’area non è disponibile, si devono fornire robuste motivazioni, che non possono essere quelle di una “riqualificazione urbana”, che vuol dire tutto e niente, ma se si continua a negare quell’area, allora meglio che restino al Pascal, pur con tutte le difficoltà, ricostituendo però un’unica comunità». Vanno fatte delle scelte.

«E’ necessario che Presidente della Provincia e Sindaco si mettano insieme, e chiariscano la nuova geografia territoriale scolastica, lasciando stare le fasi interlocutorie, perché sono due mesi che chiacchieriamo, ed è venuto il momento di dare certezze alle famiglie, agli studenti e alla scuola»

E sul Delfico? «L’errore che si sta facendo è grossolano, perché si stanno a considerando le politiche educativo-culturali di 1500 ragazzi, completamente distaccate dalle politiche economiche: se si fa morire un’altra zona della città, che adesso è in agonia, la responsabilità è della politica»