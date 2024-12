ATRI SI PREPARA ALLA NOTTE DEI FAUGNI, LA TRADIZIONE RIVIVE TRA MOMENTI SACRI, CONCERTI (ARISA), EVENTI E SPETTACOLI

La città di Atri si appresta a vivere la sua notte più importante, quella de Li Faegn. Una notte magica che sabato 7 dicembre, dalle ore 19 sino all’alba, tornerà a illuminare e riscaldare il caratteristico centro storico di Atri con le sue scenografiche piazze e viuzze. Per i tanti visitatori che arrivano da tutta Italia, quella dei Faugni è una spettacolare manifestazione dei fuochi. Per gli atriani, invece, questi fasci di canne accese, secche e ben legate, che vengono portate in processione all’alba, non rappresentano un semplice spettacolo, bensì un simbolo di appartenenza, impegno e passione tramandati di generazione in generazione. Quest’anno La Notte dei Faugni è stata resa possibile grazie a una importante sinergia tra Comune di Atri, GAL Gran Sasso Laga e Associazione Culturale Promoeventi di Atri. Un importante lavoro di squadra per curare ogni minimo dettaglio di questa manifestazione che quest’anno festeggia le sue 18 candeline. Da alcuni giorni, infatti, una grande macchina organizzativa è al lavoro per garantire la riuscita dell’evento e i risultati sono già evidenti: tutti i locali sono quasi al completo, numerosi ristoranti si sono organizzati anche con il doppio turno. Per soddisfare le richieste pervenute da alcuni visitatori, si è deciso di allestire anche un’area street food all’inizio di Corso Elio Adriano, prima dei varchi, pensata per consumare un cibo veloce, permettendo a tutti i visitatori e ai fan di Arisa di ristorarsi comodamente prima o dopo il concerto. Il momento clou della manifestazione sarà infatti il concerto gratuito della nota artista italiana, in programma alle 23,30 in Piazza Duchi Acquaviva in un grande palco coperto. La cantante, reduce dal successo con il brano “Canta ancora”, colonna sonora del film il ragazzo dai pantaloni rosa, porterà sul palco un mix di emozioni, talento e sensibilità, invitando il pubblico a riflettere attraverso la musica. Le sue canzoni, intrise di messaggi profondi e inclusivi, saranno il cuore di una serata dedicata a combattere ogni forma di discriminazione e pregiudizio.

La Notte dei Faugni prenderà il via, come sempre, sabato 7 dicembre 2024 alle 19 in Piazza Duomo con l’accensione e la benedizione del fuoco, simbolo di rinascita e purificazione. Ma già dalle 17,30 ci saranno delle iniziative come l’approfondimento sulla transumanza in Abruzzo con la presentazione del libro “La doganella d’Abruzzo – Pastorizia, istituzioni e cultura”, nell’Auditorium Sant'Agostino, con la partecipazione dello storico Nicolino Farina e Carlo Matone, Presidente del Gal Gran Sasso Laga, intervistati dalla giornalista Evelina Frisa, che cura la comunicazione dell’evento per l’ente. Nei locali del Palazzo Tedeschini ci saranno anche dei laboratori pratici di caseificazione, produzione di fuscelle in vimini e tessitura con i ragazzi e i docenti dell’IIS Zoli di Atri. A seguire un susseguirsi di appuntamenti musicali, teatrali e spettacolari animerà il centro storico fino alle prime luci dell’alba. Alle 21 nel Teatro Comunale ci sarà il primo appuntamento della Stagione di Prosa “Annarcord”, spettacolo teatrale con Anna Mazzamauro e con Sasà Calabrese (Chitarra e Pianoforte). Dalle 23 alle 23,30 e dalle 1,15, quindi prima e dopo il concerto di Arisa, in Piazza Duchi Acquaviva si esibirà l’Orchestra Popolare del Saltarello. Da segnalare anche alle 2,30 in Piazza Duomo lo spettacolo del fuoco con i Mercenari d’Oriente. Alle 5 dalla stessa piazza prenderà il via la tradizionale processione dei Faugni, un momento di grande intensità spirituale e comunitaria. Tra le altre iniziative in programma alle 20 in piazza Duchi Acquaviva ci sarà il concerto “Soul Mates” con Rocco Ferri e Paolo Mazziotti in concerto. Alle 22 in Corso Elio Adriano è in programma il concerto di Lorenzo Keuger. Alle 2 in Piazza Martella si esibirà l’Exentia live band. La Notte dei Faugni nasce da un’idea della Promoeventi con un duplice obiettivo: creare dei luoghi dell’attesa e supportare e far conoscere a un pubblico sempre più numeroso questo secolare rito: la processione de Li Faegn. Dal 2006, con La Notte dei Faugni, ristoranti, taverne, bar e locande, che prima restavano chiusi, oggi sono aperti per tutta la notte e si trasformano in tanti luoghi dell’attesa, dell’alba, quando esce la processione dei fasci infuocati.

“Da giorni, - dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Atri, Domenico Felicione - una grande macchina organizzativa è in movimento nella città ducale per garantire la riuscita dell’evento. Il programma di quest’anno prevede appuntamenti delle grandi occasioni. Lo spettacolo di Anna Mazzamauro, in Teatro, è già al completo da alcuni giorni. A poche ore dall’annuncio sui social del concerto di Arisa sono state registrate numerosissime condivisioni e ci sono stati tanti like. Un ringraziamento val al Gal che ha reso possibile finanziandolo, il concerto di Arisa, e alla Promoeventi per il prezioso lavoro e supporto, a tutti coloro che a vario titolo renderanno possibile la manifestazione e ne garantiranno la sicurezza, grazie anche al direttore artistico del nostro teatro Pino Strabioli e all’attrice Anna Mazzamauro, anche per aver inviato dei video messaggi che possono essere visti sui nostri canali social”.

“Il post relativo al concerto di Arisa – dichiara il direttore artistico Luciano Alonzo della Promoeventi – pubblicato sulla nostra pagina ufficiale, ha registrato in poche ore oltre 70.000 visualizzazioni! In aggiunta, tantissime condivisioni e moltissimi messaggi di complimenti e stima da parte dei nostri follower per la scelta di questa straordinaria artista, che ha suscitato un grandissimo apprezzamento! Siamo felici di condividere con voi questo meraviglioso evento ed importante tradizione de Li Faegn! Continuate a seguirci sui canali social per essere aggiornati di eventuali cambiamenti di programma!”.

Per la promozione dell’evento quest’anno è stata attuata una pianificazione pubblicitaria su sei regioni e sono state messe in atto numerose iniziative per rafforzare il nostro brand. Oltre alle sponsorizzazioni sui vari canali social, sono state realizzate delle originali t-shirt de La Notte dei Faugni, prodotte in pochi esemplari e pertanto da collezione, che sono terminate in poche ore. Inoltre, sono disponibili gratuitamente all’interno dei negozi del centro storico di Atri simpatici segnalibri e cartoline dallo stile retrò che riportano indietro nel tempo, quando per mandare messaggi agli amici si utilizzavano le classiche cartoline illustrate. Un ricordo tangibile di una notte magica, da conservare e collezionare con cura o da inviare a chi non potrà esserci.

Per consentire un agevole accesso alla città, l’organizzazione dell’evento ha predisposto numerosi parcheggi situati nelle zone periferiche e collegati al centro storico ducale attraverso un servizio di BUS Navetta gratuito, attivo dalle 21 di sabato 7 dicembre alle 6 di domenica 8 dicembre. Il servizio navetta è completamente gratuito. I BUS Navetta faranno tappa nelle seguenti fermate: Piazzale Supermercato Eurospin, Piazzale Supermercato Tigre, Parcheggio Ospedale Civile, Parcheggio Campi da tennis, Ingresso Centro Storico. Per i camperisti, l’organizzazione ha riservato un'area dedicata (non attrezzata) a pochi passi dal centro storico, dove potranno sostare comodamente e immergersi nell'atmosfera magica di questa straordinaria manifestazione. Queste sono le coordinate GPS per raggiungere l'area camper: 42.578679, 13.981367. Con una apposita ordinanza è stato inoltre disposto il divieto, nel centro storico, di vendita e somministrazione di bevande alcoliche con tasso alcolemico superiore ai 6 gradi dalle ore 2 del giorno 8 dicembre 2024 a fine manifestazione.

Per l’evento è stato attivato il COC - Centro Operativo Comunale nel Palazzo Acquaviva dalle 18 del 7 dicembre alle 10 dell’8 dicembre. Per informazioni e soccorsi: 0858791227. Due ambulanze saranno posizionate in Vico Tedeschini e Via Andrea De Litio (davanti Bar René). I bagni pubblici sono in via San Francesco (Arco San Francesco), nel Largo dei Faugni (dietro Cattedrale da Piazza Duomo – accesso disabili), in Via Santa Chiara e in Via Sant’Agostino. Il programma della manifestazione potrebbe subire delle variazioni, in particolar modo gli orari degli eventi, a causa delle condizioni meteorologiche. Pertanto, invitiamo tutti a seguire i nostri social, la pagina Facebook e quella Instagram de La Notte dei Faugni, per aggiornamenti in tempo reale. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.lanottedeifaugni.it.

Per fotografi e giornalisti. Per assecondare le richieste giunte da tutta Italia da parte di professionisti e appassionati della fotografia, anche di fuori regione, che vogliono fare reportage sull’intera manifestazione, l’organizzazione ha deciso di rilasciare, su richiesta, dei pass speciali per consentire agli operatori di lavorare in piena tranquillità e da aree privilegiate. I posti a disposizione sono limitati, pertanto l’organizzazione si riserva il diritto di decidere a chi assegnarli. Le richieste vanno inoltrate alla segreteria organizzativa, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .