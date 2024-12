VIDEO / INTERVISTA ESCLUSIVA "ON THE ROAD" AL PROGETTISTA DELLE CICLABILI... MA UN AUTOMOBILISTA GRIDA. «CRIMINALI!»

Architetto urbanista, dottorato in Ingegneria, libero professionista, Alessandro Tursi si occupa in particolare di mobilità sostenibile e ciclabile sia per la pianificazione che per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture. È da sempre attivo nell’ambientalismo scientifico e impegnato per la sostenibilità ambientale: ha lavorato per dieci anni nel campo delle energie rinnovabili. Tursi è presidente Fiab dal 2019 dopo avere cominciato la militanza dal 2004. È l’ideatore di ComuniCiclabili. Dal 2018 è vicepresidente dell’European Cyclists’ Federation, la più grande Ong al mondo dedicata al mondo bici, presente in 70 Paesi. E’ lui il progettista delle nuove ciclabili teramane, quelle coi “cordoli” che stanno facendo tanto discutere. Lo abbiamo intervistato in esclusiva, per fargli spiegare il progetto… intervista condita da un eloquente siparietto: il passaggio di un automobilista che grida «Criminali»