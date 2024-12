MERCATINI, MUSICA, EVENTI, IL NATALE DI CAMPLI COMINCIUA DOMANI

“Un cartellone diffuso su tutto il territorio comunale – spiega il sindaco Federico Agostinelli – e condiviso con le proloco, le parrocchie e le tante associali locali, che ringraziamo per la loro fattiva collaborazione al ricco programma pensato per rallegrare il periodo delle festività natalizie e rendere sempre più attrattivo il borgo farnese. Domani e domenica, con l’accensione delle luminarie in centro e Sant’Onofrio, che di fatto dà il via agli appuntamenti del cartellone natalizio, ci auguriamo che in tanti partecipino per accendere tutti insieme la magia del Natale. Ringraziamo anche il Consorzio Bim di Teramo per il supporto al calendario”.

Si parte domani 7 dicembre in centro storico dalle ore 15 alle 20 con il Mercatino di Natale dei bambini a cura dell’associazione “Campli Domani” e l’esposizione di presepi artistici a cura di Domenico Fratoni. Alle ore 15.30 inaugurazione del Giardino di Babbo Natale in Largo Margarita d’Austria e accensione delle luminarie a cura del Comune di Campli. L’attrazione del Giardino, a partire da domani, si terrà per tutte le domeniche fino al giorno di Natale.

L’8 dicembre a Villa Camera dalle 8 alle 12 Festa della Madonna a cura dell’Associazione Beneficio San Liberatore Ets; dalle ore 9 alle 13 nel centro storico di Campli il Mercatino dei Bambini con premiazione del concorso “Il Natale visto dai bambini”, evento a cura dell’associazione Campli domani; mentre a Sant’Onofrio dalle 15 alle 19, le Parrocchie di Sant’Onofrio, Floriano e Molviano organizzano “Sarà Natale se…” in piazza con laboratori natalizi, caccia al tesoro, mercatini dei prodotti tipici e la presenza di San Nicola, il “vero Babbo Natale”. A seguire, alle ore 17, ci sarà l’accensione delle luminarie e, contestualmente, lo spettacolo di animazione “Circo di Natale” con giocoleria, magia, bolle di sapone giganti, baby dance, animazione per bambini con le mascotte di Minnie e Topolino, balli di gruppo e intrattenimento, a cura del Comune di Campli.

Sabato 14 dicembre a Piancarani alle ore 16 Babbo Natale in piazza a cura dell’associazione “Insieme per Piancarani”; alle 17.30 a Campli presso l’ex Monastero di Santa Maria degli Angeli “Secret Songs”.

Domenica 15 dicembre dalle 15.30 alle 18.30 in Largo Margarita d’Austria torna il Giardino di Babbo Natale con tanto di elfi, alle 17.30 sarà replicato presso l’ex monastero il concerto “Secret Songs” a cura dell’Assocazione Xe’rhnos Aps.

Giovedì 19 dicembre alle 20.30 in corso Umberto I la Proloco “Città di Campli” organizza la 1° tappa del Campionato del mondo di Cucu’.

Il 20 dicembre alle ore 16 sempre sul corso “Tombolata con Babbo Natale” a cura della Proloco Città di Campli in collaborazione con l’associazione Campli Basket Academy. Il 21 dicembre, alle 17.30, al PalaBorgognoni di Piane Nocella rappresentazione natalizia a cura di Anad e della professoressa Mina Pulsoni. Alle 20.30 a Piancarani ci sarà la tombolata in piazza a cura dell’associazione “Insieme per Piancarani”.

Il 22 dicembre dalle 15.30 alle 18.30 torna il Giardino di Babbo Natale con gli elfi e dalle 17 alle 19 il Laboratorio creativo per bambini in corso Umberto I a cura della Proloco “Città di Campli” e dell’associazione Nina Onlus. Alle ore 18 presso l’Ufficio Turistico sarà presentato il libro “Scribere dicere” di Nicolino Farina a cura dell’associazione culturale Memoria&Progetto. Alle 20.30 presso l’ex monastero di Santa Maria degli Angeli Concerto Gospel a cura dlel’associazione corale “Soul of Gospel”.

Il 26 dicembre dalle 17 alle 20.30 a Villa Paterno “Paterno diventa Betlemme” a cura dell’associazione Villa Paterno nel cuore, mentre alle 20.30 si disputerà la 2° tappa del Campionato del mondo di Cucu’ in corso Umberto I.

Il 27 dicembre dalle 10.30 alle 12.30 al Museo Archeologico Nazionale di Campli ci sarà il Laboratorio creativo per bambini organizzato dalla Proloco Città di Campli in collaborazione con Musa. Alle 20.30 a Sant’Onofrio la tombolata presso la Casa del Cittadino a cura della Proloco di Sant’Onofrio.

Domenica 29 dicembre dalle 16.30 alle 20 in località Cappuccini si terrà la 12esima edizione del Presepe Vivente al Convento dei Cappuccini a cura dell’associazione “Amici del Convento Aps”. Alle 20.30 a Sant’Onofrio nell’aula magna del Polo scolastico Marrocchi “Concerto Pellegrini di speranza” a cura della Parrocchia di Sant’Onofrio, Floriano e Molviano.

Il 30 dicembre alle ore 18 a Campli in sala consiliare cerimonia di consegna della Costituzione ai neodiciottenni; alle 20.30 Tombolata in piazza a Piancarani. Il 2 gennaio, alle ore 20.30, 3° tappa del Campionato mondiale di Cucù.

Il 3 gennaio , dalle ore 16 alle 19, in corso Umberto I Laboratorio creativo per bambini a cura della Proloco Città di Campli con l’associazione “CoCreiamo”. Alle 20.30 tombolate in piazza sia a Piancarani che a Sant’Onofrio.

Sabato 4 gennaio , dalle 8.30 alle 19, il Mercatino artigianale per le vie del borgo in piazza Vittorio Emanuele II a cura di Confcommercio e Confesercenti.

Il 5 gennaio alle 18.30 a Sant’Onofrio “E la stella rifulgeva – il Passagallo in concerto” nella Chiesa Nostra Signora delle Vittorie, evento organizzato dal Comune di Campli; alle 20.30 sarà disputata la fase finale del campionato mondiale di Cucù.

Lunedì 6 gennaio, infine, alle ore 15 a Sant’Onofrio in piazza “Sulla scia dei Magi” a cura delle Parrocchie di Sant’Onofrio, Floriano e Molviano, mentre alle ore 16 arriva la “Befana dei bambini” a distribuire doni e dolciumi per la gioia dei più piccoli, a cura del Comune di Campli.

Il presente programma potrebbe subire delle variazioni, tutti gli aggiornamenti su www.visitcampli.it