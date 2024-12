A TORTORETO SI FARA' SEMPRE PIU' STRADA ALLE BICI

L’amministrazione comunale, dopo l’approvazione del BICIPLAN e le prime strade E-bis, continua a dare strada alle bici con un atto di indirizzo, proposto dall’Assessore delegato alla Mobilità Sostenibile, Arianna Del Sordo, e approvato dalla giunta comunale per istituire ulteriori vie classificate come E-bis, dove già vige il limite di 30 km orari e a breve, sarà sancita con gli opportuni provvedimenti la promiscuità in carreggiata tra biciclette e veicoli e il divieto per i veicoli a motore di sorpassare le biciclette.

A Tortoreto già a marzo del 2023 furono regolamentate Via Leonardo Da Vinci e Via D’Annunzio come vie promiscue con precedenza sulla carreggiata alle due ruote, oggi l’indirizzo prevede la nuova classificazione per ulteriori strade cittadine insistenti nella zona 30, quali via Trieste, Via Archimede, Via De Gasperi, Via Carducci Via Oberdan, Via Aldo Moro, Via Cimarosa, Via Papa Giovanni XXIII Nord, Via Borsellino, Via Spaventa, Via IV Novembre, Via Risorgimento, Via Parti , Via Franchi, Via Giolitti e, infine, Via XX Settembre al centro storico.

In queste strade, una volta disegnata la nuova segnaletica, il ciclista ha la precedenza e i veicoli rispettando il limite dei 30 km orari agevoleranno la mobilità dolce.

La scelta è stata supportata anche dall’istituzione di ulteriori “case avanzate bici” , ossia linee di arresto per biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli nelle intersezioni semaforizzate, che delimitano dunque uno spazio di attesa riservato ai velocipedi che potranno affrontare per primi l’area di intersezione una volta scattato il verde, esse saranno realizzate in Via Aldo Moro, in Via Muracche I e in Via D’Annunzio.

Si tratta di un ulteriore step nel percorso legato alla mobilità sostenibile, che progressivamente inizia a diventare consolidato nella comunità cittadina, per una Tortoreto sostenibile e green.