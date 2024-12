ANCHE UNA CICLOPEDONALE TRA LE ANTICHE CHIESE, NEL PROGETTO "VALLE DELLE ABBAZIE"

Finanziato con 2 milioni e mezzo di euro (bando PNRR il progetto “Valle delle Abbazie” che si prefigge l’obiettivo di trasformare alcuni siti di forte interesse storico, architettonico e ambientale (nei comuni aderenti Riserva di Castel Cerreto, Abbazie di Santa Maria di Ronzano e San Giovanni ad Insulam) da semplici luoghi di interesse ambientale e di culto a veri e propri hub di servizi turistici e culturali.



In particolare, per le abbazie, si intende recuperare la loro storica funzione di centri propulsivi del territorio, connotandole come nodi principali di un itinerario integrato che connette costa, collina e montagna. Quindi sono previste azioni per la promozione integrata del patrimonio culturale e ambientale, il sostegno ad uno sviluppo socio economico sostenibile, il contributo al contrasto dello spopolamento dell’area montana e l’incremento dell'attrattività turistica dell'area.



Il finanziamento arriva dal bando PNRR (Misura B2.2 sisma 2009-2016) destinato ai territori dell’area sisma, in questo caso hanno aderito Isola del Gran Sasso, Castel Castagna e Penna Sant’Andrea.



“La realizzazione si svilupperà attraverso la forma del partnerariato che prevede forme di collaborazione tra enti pubblici e settore privato – spiega il presidente Camillo D’Angelo– Un progetto che si sposa perfettamente con gli obiettivi della Provincia e in particolare con l’azione già in corso di valorizzazione del territorio e in particolare delle aree interne che anche a causa del terremoto hanno bisogno di iniziative che ne rilancino la visibilità e il valore”.



Le azioni previste.



Accessibilità e fruibilità: percorso ciclopedonale Abbazia di Santa Maria di Ronzano ad Abbazia di San Giovanni ad Insulam; valorizzazione dell’area esterna dell’Abbazia di Santa Maria di Ronzano e dell’Abbazia di San Giovanni ad Insulam; potenziamento servizi per la fruizione turistica della Riserva di Castel Cerreto; riqualificazione di sentieri esistenti.

Qualificazione operatori del settore turistico-ricettivo: formazione di operatori; promozione del marchio “Valle delle Abbazie”.

Accoglienza e servizi al turismo: consulenza, studi e ricerche per i servizi al turismo; attivazione punti informativi; punti noleggio bici; azioni pilota per il collegamento delle destinazioni turistiche con i nodi del trasporto.

Promozione dell’offerta turistica: integrazione e sviluppo del sito web Valle delle Abbazie; promo-commercializzazione della proposta turistica.

Imprenditorialità: sostegno alle iniziative imprenditoriali; consulenza ed incubazione per l’avvio di nuove attività.

Produzione culturale: calendario unico degli eventi; concerti delle Abbazie; azione pilota innovativa “Vivomusei” per la creazione di un’esperienza turistica tra arte, virtualità e patrimonio culturale.



La Provincia seguirà direttamente la progettazione e la realizzazione di un percorso ciclopedonale tra le due Abbazie di Santa Maria di Ronzano e di San Giovanni ad Insulam che ha una lunghezza di circa 6 km per un costo complessivo stimato in € 1.150.000.

Gli indicatori di risultato sono ambiziosi: nell’arco della durata del progetto (due anni più cinque anni di post gestione) si prevede un aumento delle presenze di turisti pari a 10.000/anno; un incremento della permanenza media; l’aumento al 70% della percentuale di operatori con certificazioni professionali (oggi pari a circa il 10%); almeno 60 operatori con attività di formazione; sviluppo di almeno due disciplinari qualitativi; incremento al 50% delle presenze in bassa stagione sul totale annuo; riconoscimento del brand “Valle delle Abbazie.

Il progetto si dovrà concludere a dicembre 2026. Il coordinamento è affidato al settore Pianificazione e Urbanistica della Provincia.