TENTATO OMICIDIO DEL PADRE ADOTTIVO, ARRESTATO

i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Giulianova, hanno arrestato un uomo su disposizione del G.I.P. del i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Giulianova, hanno arrestato un uomo su disposizione del G.I.P. del

Tr

ibunale di

T

eramo per

il tentato omicidio del padre adottivo. L’arrestato, nel mese di novembre, al culmine di una violenta lite per futili motivi, aveva aggredito in casa il padre adottivo con un coltello da cucina, cercando di colpirlo al petto e all’addome ma per la difesa posta in essere dalla vittima lo colpiva in varie parti non vitali,

il ferito è stato portato al

pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova

ove è stato

giudicato guaribile in gg 10.