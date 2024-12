VA IN OVERDOSE MENTRE SI TROVA AI DOMICILIARI CON DIVIETO DI TOCCARE DROGA

I Carabinieri di Mosciano Sant'Angelo hanno arrestato un uomo per revoca della detenzione domiciliare, per inosservanza degli obblighi imposti (divieto di far uso di stupefacenti). Era agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti, con la prescrizione di non farne uso di dette sostanze, ma è andato in overdose per eroina.