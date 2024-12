IONONRISCHIO: IL DISTRETTO SUD-EST FIDAPA INTERNATIONAL LANCIA UNA CAMPAGNA INFORMATIVA-EDUCATIVA SULLA PREVENZIONE DA HIV E AIDS

È stata presentata questa mattina all’Università di Teramo la campagna informativo-educativa sul tema dell’HIV e AIDS dal titolo #IONONRISCHIO, organizzata dalla Task Force Più Salute di FIDAPA International del Distretto Sud-Est rappresentata dalla dott.ssa Benedetta Giannella e dal Fidapa Distretto SUD EST rappresentato dalla dott.ssa Elisabetta Grande in collaborazione con l’Università di Teramo e con il patrocinio del Comune di Teramo, della Provincia di Teramo, della ASL di Teramo, dell’Ordine dei Medici, dell’Ordine dei Farmacisti, dell’Ordine degli Infermieri, di Federfarma Teramo, della CPO Regione Abruzzo e CPO Provincia di Teramo.

«Si tratta di una prima parte di un progetto – hanno precisato gli organizzatori – che nella giornata odierna ha coinvolto più di duecento studenti degli istituti superiori della provincia di Teramo, con il prezioso sostegno delle dirigenti scolastiche Manuela Divisi, Maria Letizia Fatigati e Caterina Provvisiero. La sinergia con la scuola ma anche con l’Università – grazie alla sensibilità del rettore Christian Corsi che è stato promotore attivo dell’iniziativa – in forza del ruolo centrale che rivestono nella società, risulta essenziale per esplorare i temi più attuali legati alla salute pubblica, affinché le fasce più giovani della comunità possano essere informate sui comportamenti che impattano sulla salute del singolo e della comunità. Purtroppo ancora oggi l'infezione da HIV, in aumento, costituisce un problema diffuso e gravoso per la sanità pubblica. È pertanto essenziale realizzare strategie di prevenzione che consentano un organico sistema di interventi. I dati dell’Istituto Superiore di Sanità segnalano che sono oltre 2.000 le nuove infezioni da HIV diagnosticate ogni anno e per il 60% si tratta di diagnosi tardive. Si stima, inoltre, che in Italia ci siano almeno 10.000 persone che non sanno di avere il virus. È quindi fondamentale divulgare correttamente informazioni scientifiche esatte per arrestare la catena del contagio e, aumentando la consapevolezza sui propri comportamenti, raggiungere l’obiettivo fissato dall’OMS del Getting to zero entro il 2030».

L’incontro odierno si inserisce in una iniziativa più complessa dal titolo omonimo #IONONRISCHIO e che vede, tra gli altri, la partecipazione dell’Accademia del Fumetto di Pescara, diretta da Alba Di Ferdinando. La cooperazione con l’Accademia ha permesso la realizzazione di un elaborato grafico sul tema dell’HIV in grado di veicolare ai giovani conoscenze puntuali, con un linguaggio immediato e attrattivo, come quello illustrato. L’opuscolo sarà donato alle scuole che aderiranno al progetto e i ragazzi saranno invogliati a creare uno Spot di sensibilizzazione, supportati dal Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo. Al termine verrà premiato il video più bello in ciascuna delle quattro regioni del distretto SUD EST FIDAPA - Abruzzo, Basilicata, Puglia e Molise - che sarà inviato al Ministero della Salute.