I LETTORI CI SCRIVONO/ ASFALTO APPENA RIFATTO E GIA' E' DETERIORATO

Buonasera, volevo segnalare un altro problema a Teramo, soprattutto in periferia ,il rifacimento del manto stradale che stanno effettuando soprattutto in alcuni tratti nel giro di una settimana già risulta deteriorato. Le zone in questione che ho potuto constatare sono: Putignano e la strada che va da Scapriano a Teramo.

LETTERA FIRMATA