DELFICO, OGGI MANIFESTAZIONE, GLI STUDENTI: «NON MANCATE, DIMOSTRIAMO INSIEME QUANTO E' IMPORTANTE PER LA CITTA'»

Oggi pomeriggio alle 14:30 non mancate al corteo per il Delfico che partirà in piazza Dante! Perché? Perché è interesse di tutta la cittadinanza far sopravvivere un’istituzione come il Delfico, e soprattutto perché è ancora possibile risollevare le sorti del nostro amato liceo. Per farlo però bisogna agire, e bisogna agire ora! c’è bisogno che si dimostri in maniera concreta quanto è importante la nostra scuola. Bisogna dimostrare di avere un valore e una dignità e bisogna dimostrare che non possiamo essere trattati con questa superficialità. Facciamo sentire le nostre voci e lottiamo per il futuro del Delfico e di Teramo.

Gli studenti del Delfico