IN ABRUZZO SI CONTINUA A COSTRUIRE TROPPO, 157 ETTARI PERSI IN UN ANNO

In Abruzzo la corsa all'edificazione non

si arresta, coinvolgendo spesso anche aree che dovrebbero essere

protette da vincoli paesaggistici. È quanto emerge dal rapporto Snpa

(Sistema nazionale per la protezione dell'ambientale) sul consumo di

suolo 2024, che dipinge un quadro a tinte fosche della regione.

Nonostante i numeri siano leggermente al di sotto della media

nazionale, il consumo di suolo in Abruzzo avanza ancora a ritmo

sostenuto, con 157 ettari di territorio trasformati tra il 2022 e il

2023, una superficie pari a oltre 210 campi da calcio sottratta a

terreni agricoli e aree naturali. La regione registra un consumo netto

di suolo pari al 5,03%, a fronte del 7,16% della media nazionale, ma

con situazioni che in alcune zone della regione fanno registrare

picchi record superando abbondantemente la media nazionale ed

evidenziando una scarsa pianificazione territoriale e una gestione

poco sostenibile.

Tra le province, L'Aquila guida la classifica del consumo netto con 89

ettari trasformati, seguita da Pescara con 28 ettari, che raggiunge il

record regionale del 51% di territorio comunale complessivamente

consumato, il dato più alto dell'Abruzzo. Anche Chieti e Teramo non

sono esenti da pressioni edilizie con, rispettivamente, 17 e 24 ettari

sacrificati nel solo ultimo anno. Nei capoluoghi, Pescara dunque

spicca per intensità di urbanizzazione: 51,59% del suolo totale

consumato, un valore che sottolinea la saturazione ormai raggiunta.

All'Aquila, città storicamente soggetta a trasformazioni urbanistiche,

sono stati trasformati 10 ettari, spesso in aree con forte valore

culturale o ambientale. Non sono solo i grandi centri a registrare dati

preoccupanti. Tra i comuni di medie dimensioni si segnalano casi come

Cepagatti con 11 ettari trasformati, seguito da Sulmona con 14 ettari,

e altri centri come Ortona e Cupello, che hanno sacrificato 8 ettari

ciascuno. Dati che mostrano quanto il fenomeno interessi il territorio

regionale nella sua interezza, dai centri urbani più densamente

popolati alle aree rurali e montane, minacciando sia l'integrità del

paesaggio che la sostenibilità ambientale.

Nella classifica dei capoluoghi regionali con i maggiori incrementi,

infine, oltre a Roma con 71 ettari di nuovo suolo consumo, si

distinguono Cagliari (+26 ettari), Venezia (+23 ettari) e Bologna (+21

ettari), che registrano valori compresi tra 20 e 30 ettari. Seguono

Milano (+19 ettari), Bari (+16 ettari), Palermo (+15 ettari), L'Aquila

(+12 ettari), Trento (+11 ettari) e Perugia (+10 ettari), tutti con

incrementi superiori ai 10 ettari.