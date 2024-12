MACE A CAPODANNO E COEZ IL 1 GENNAIO, SONO LORO LE STAR DEL NATALE TERAMANO



Mace a Capodanno e Coez il 1 gennaio, sono i nomi del Natale Teramano. Due concerti ad alto target giovanile. Mace, all’anagrafe Simone Benussi, è un dj e un producer tra i più importanti della scena musicale italiana. Con molte collaborazioni all’attivo, tra cui il doppio platino “Ho paura di uscire 2” per Salmo, e i 4 platini di “Pamplona” di Fabri Fibra, Mace ha vissuto in prima linea l’ascesa del rap, dall’underground al mainstream, e il cambiamento che internet ha portato sull’elettronica. Silvano Albanese in arte COEZ è a tutti gli effetti tra gli artisti più rappresentativi della scena musicale attuale e nel tempo si è affermato come uno dei più amati e apprezzati del nuovo cantautorato italiano.

in aggiornamentio