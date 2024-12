CERCANO DI RUBARE UN’AUTO IN UNA CONCESSIONARIA TERAMANA: ARRESTATI DI NOTTE, CONDANNATI AL MATTINO

A San Nicolò a Tordino, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, hanno arrestato due uomini per tentato furto aggravato di una automobile. I Carabinieri erano stati allertati da un passante, che aveva visto strani movimenti nel piazzale di una rivendita di autovetture, lungo la SS 80. Subito intervenuti, hanno individuato e bloccatilo due giovani che, dopo aver scavalcato il recinto della concessionaria, avevano con un sasso infranto il vetro di una autovettura nuova non immatricolata esposta in vendita. I due sono stati subito arrestati. Sono in corso ulteriori indagini, per accertare se i due avessero dei complici.l Gli arrestati questa mattina sono comparsi davanti al Giudice del Tribunale di Teramo e patteggiato la pena di 10 mesi di reclusione.