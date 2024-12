VIDEO-FOTO/ IL CSI HA FESTEGGIATO IL NATALE DEGLI SPORTIVI 2024 CON OSPITI DI ECCEZIONE COME ANDREW HOWE

Si è svolto con grande successo il tradizionale evento del "Natale degli Sportivi", organizzato dal CSI Teramo con il patrocinio del CONI, di Sport e Salute, dell’Ufficio per la Pastorale dello Sport della Diocesi di Teramo-Atri e del BIM. Quest’edizione ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e la collaborazione di diverse realtà del territorio, ma soprattutto è stata un'importante occasione di solidarietà a favore dell’AIL Sezione di Teramo (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma).

L’evento si è svolto presso il salone eventi Le Blanc del ristorante Cavallino Rosso a Castellalto. Uno dei momenti clou della serata è stato l’intervento di Andrew Howe, ex atleta di fama internazionale, che ha condiviso con i presenti la sua esperienza nel mondo dell'atletica leggera, in particolare nel salto in lungo, e ha raccontato il suo percorso tra successi, sfide e momenti di crescita personale. Howe ha suscitato grande interesse e ammirazione, non solo per le sue imprese sportive, ma anche per il suo impegno come personaggio televisivo e radiofonico, e per la sua capacità di trasmettere valori positivi attraverso lo sport.

Ma Andrew Howe non si è limitato a raccontare la sua carriera: ha sorpreso tutti cimentandosi in performance inedite e molto apprezzate. Durante la serata, l’ex atleta ha preso in mano le bacchette, mostrando una sorprendente abilità musicale alla batteria, e ha partecipato a una vivace esibizione di ballo insieme a Monia Marcattili, responsabile regionale CSI della ginnastica ritmica evocando ai più la sua partecipazione alla trasmissione Ballando con le stelle. Questo momento di spontaneità e divertimento ha aggiunto un tocco speciale alla serata, regalando sorrisi e grande energia a tutti i presenti.

La serata è stata anche l'occasione per celebrare coloro che si sono distinti nel mondo dello sport nel corso dell'anno. Il CSI Teramo ha premiato tecnici, dirigenti e atleti che si sono particolarmente impegnati nel promuovere i valori sportivi e nella crescita delle proprie discipline. Oltre ai successi agonistici, sono stati riconosciuti anche i meriti legati alla passione, alla dedizione e alla capacità di essere esempi positivi per la comunità.

Ad essere premiate le campionesse nazionali Squadra Esordienti base Di Michele Francesca, Sinibaldi Ginevra, Di Michele Viola che è anche III classificata cat. Corpo libero; Pelliccioni Noemi, Cuoci Martina, Bastianelli Giada, Scarpantoni Sofia III classificate base cerchio II categoria a Urbino a maggio 2024, tutte atlete della Spes Martinsicuro; il Team Abruzzo Bike per l’organizzazione del campionato nazionale di ciclismo su strada a Montorio al Vomano il 16 settembre; all'atleta Sampaolesi Emanuela, della Go Fast che è Campionessa nazionale medio fondo ad Ariano Irpino 25.04.24 e campionessa nazionale ciclismo su strada Montorio al Vomano il 16 settembre 2024, D'Elpidio Guerino atleta della società Gustando l'Abruzzo in bicicletta - Campione nazionale M1 ciclismo su strada. Sono stati premiati per i titoli nazionali assegnati a Montorio anche atleti di fuori provincia: per il Team Bici è vita, Santolieri Marco Borgese Stefano di Idrotec CFT.

Per la sezione sport e sociale Mister Antonio Valbruni impegnato nella promozione dello sport in carcere con il CSI, gli Amici di San Gabriele onlus per aver portato lo sport e i valori del CSI in Tanzania; il professor Claudio Mazzaufo, che nella sua qualità di Tecnico nazionale dei salti e delle prove multiple della nazionale italiana di atletica leggera ha conseguito numerosi successi internazionali tra cui quelli ai Giochi Olimpici 2024; Saida Rejeb giocatrice dell’ASD Teramo - Pallamano Femminile A1 e Nazionale tunisina Top Scorer nel campionato; Maria Daniela Palarie coach dell’ASD Teramo Pallamano Femminile in Serie A1, ex atleta che ha vinto campionati in quattro diverse nazioni.

Un particolare momento di fine stagione è stato dedicato anche al Padel con il settore guidato da Alessio Pistilli ed ai suoi protagonisti: Davide Di Pietro (Cavallino Sporting Club) campione prov.le 3a fascia, Simone Collevecchio, Daniele Di Silvestre (For Tennis Team) campioni prov.li 4a fascia, Daniele Di Silvestre (For Tennis Team) campione 4a cat. Circuito AWT, Raffaela Cempi, Daniele Di Silvestre (For Tennis Team) campioni prov.li misto, Vibora Padel premio "Multi Team 2024” per aver totalizzato più punti tra le diverse squadre iscritte ai campionati, Martin Padel premio “Top Activity 2024” per la promozione di tornei ed attività interna riconosciuta dal CSI ASD For Tennis Team premio "Super Coppa CSI”, Voltaren Team (Martin Padel) vincitori campionato a squadre cat. Bronce, ha totalizzato il maggior numero di punti tra tutte le attività a squadra ed individuali.

Non è mancato un momento di riflessione introduttivo con il messaggio del Vescovo Lorenzo Leuzzi che ha invitato a riflettere sul significato del Natale.