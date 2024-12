IL VESCOVO DE LUCA VA IN PENSIONE E TORNA A SAN NICOLO' DOVE FU PARROCO PER 21 ANNI

Don Gianfranco De Luca torna a San Nicolò ad in inizio dell'anno. II presule lascia la guida della diocesi di Termoli-Larino. Si stabilirà nella frazione dove è stato parroco per 21 anni. A nominarlo nel 2006, mentre era parroco proprio a San Nicolò, fu l'allora Papa Benedetto XVI. Era stato ordinato nel 1971 dal vescovo Abele Conigli e come primo incarico era stato parroco di Torricella fino al 1981. Nei successivi due anni è stato cappellano in carcere prima di passare alla guide delle parrochie di San Giorgio di Crognaleto e Macchia Vomano. ll Vescovo di Trivento, Mons. Claudio Palumbo è stato nominato da Papa Francesco a capo della Diocesi di Termoli-Larino al posto di De Luca. L'annuncio è avventuo nella Cattedrale di Santa Maria della Purificazione di Termoli dal presule, Sua Eccellenza Gianfranco De Luca che, con un ulteriore provvedimento del Santo Padre, resterà alla guida per altri due mesi, il periodo di "vacatio" in attesa dell'arrivo del Vescovo Palumbo. De Luca ieri mattina ha convocato una conferenza stampa urgente per annunciare il suo successore e, con grande emozione, davanti ad una platea di fedeli in preghiera, ha letto il saluto di Mons. Palumbo. La comunicazione di Papa Francesco è giunta il 5 dicembre, ricorrenza di San Basso, patrono della città. "Alla comunità di Termoli-Larino giunga a voi un fraterno saluto e vi auguro la pace" il messaggio del neo presule alla comunit del Basso Molise che cita Sant'Ambrogio. Mons. De Luca, fortemente emozionato dopo 18 anni trascorsi a Termoli e Larino, tornerà a Teramo ad inizio dell'anno. In questi mesi continuerà a seguire il progetto "Laudato si", la struttura in fase di realizzazione in Via Elba dedicata ai disabili per "Il dopo di noi".