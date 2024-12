È STATO UCCISO DAL CORTO CIRCUITO DELLA COPERTA ELETTRICA L’UOMO INTOSSICATO DALL’INCENDIO

È stato un corto circuito, partito dalla coperta elettrica, a scatenare l’incendio che, questa notte, ha ucciso a Morro d’Oro il settantenne Venicio Ianni, 70 pensionato, celibe, che viveva in località Ponte Murato. (LEGGI QUI LA NOTIZIA). Le fiamme, hanno avvolto subito la stessa coperta elettrica e si sono poi allargate al materassa, scatenando un denso fumo dal quale l’uomo, che pure ha cercato di mettersi in salvo, non è riuscito ad allontanarsi. A dare l’allarme, è stato il cugino, che vive nello stesso immobile, al piano superiore, e che ha notato il fumo, ma quando è arrivato per Venicio Ianni non c’era più nulla da fare. Inutili anche i tentativi dei sanitari del 118. I Vigilj del Fuoco, giunti sul posto, hanno domato facilmente l’incendio, che non ha interessato altre stanze dell’abitazione. Sulla tragedia, è stata aperta un’inchiesta da parte dei Carabinieri di Giulianova, la salma dello sfortunato settantenne, morto per intossicazione, è già stata restituita ai familiari, su disposizione del magistrato.