TRIONFA LA CASA ILLUMINATA DI ROSETO... E OGGI ARRIVA BABBO NATALE



Non c’è Natale senza tradizione. E non c’è tradizione, senza la casa illuminata di Roseto, ormai appuntamento irrinunciabile del Natale della provincia di Teramo. Una tradizione che, ogni anno, si rinnova e si ingrandisce, con nuove luci, nuove idee, nuove iniziative, nel segno di quella sincera passione che anima i proprietari, la famiglia D'Eugenio. Elisabetta e Guido, con papà Enzo, mamma Sonia e la piccola Gioia, lavorano per mesi nell’ideazione e nella realizzazione di questo sogno luminoso, costruito con oltre 135mila luci. La casa è accesa dal primo di dicembre, e anche il presidente della Provincia, Camillo D’Angelo, ha voluto portare il suo saluto all’iniziativa, che l’anno scorso ebbe l’onore di essere celebrata sugli schermi di Times Square a New York. Ricchissimo il programma delle iniziative, oggi arriva Babbo Natale, con gli elfi per scrivere e ricevere letterine; il 22 ci saranno il Grinch e Cindy; il 24 la consegna dei regali e il 6 gennaio le befane per dare caramelle ai bambini. Il programma completo della Casa illuminata, che si trova in Via Romania13 a Roseto degli Abruzzi, lo potrete trovate sulle pagine FACEBOOK (QUI) e Instagram