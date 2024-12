CALCIO / SERIE D - PER TERAMO E NOTARESCO RISULTATI AMARI E DOMENICA PROSSIMA C’È IL DERBY

Teramo al Bonolis contro l’Atletico Ascoli, e Notaresco a Senigallia. La quindicesima di andata offriva due partite a modo loro importantissime, tanto per l’alta classifica, quanto per la bassa. Teramo non va oltre lo 0 a 0, un punto utile, ma la Samb adesso è a nove punti, mentre il Notaresco torna dalle Marche a mani vuote, sconfitto 2 a 1 ne finale, maturato dopo un meritato vantaggio ospite. Due risultati che non soddisfano e lasciano l'amaro in bocca alle due squadre. Domenica prossima, è tempo di derby vero, visto che Teramo e Notaresco si affronteranno al Savini , in uno scontra che vale punti importantissimi per entrambi.