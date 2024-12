VIDEO/ PRIMO GIORNO CON IL BUS NAVETTA IN CENTRO A TERAMO, A BORDO SONO SALITE APPENA 10 PERSONE

Bus navetta arriva il primo flop per i commercianti. Neppure una decina le persone che sono salite da stamattina e fino alle ore 18, orario dell'accensione delle luminarie. Problemi con la manvora per entrare in piazza Martiri Pennesi a causa della sosta selvaggia. L'assessore Filipponi ammette le problematiche e annuncia che da domani sarà installata la cartellonistica nei vari punti di salita e discesa. Il bus navetta transita ogni 15 minuti.