VIDEO/ ACCESE LE LUMINARIE A TERAMO, CORSO ILLUMINATO A META' PER COLPA DEI CANTIERI

E' un Natale meno illuminato quello di quest'anno a Teramo a causa dei cantieri post sisma installati sul corso principale. A metà le luci anche a piazza Martiri, per fortuna che c'è il mercatino con le casette in legno. L'assessore Antonio Filipponi punta tutto sugli eventi e non certo sulle luminarie in aria e a terra il cui calendario è reperibile sul sito del Comune.