ENTRA NEL SOTTOPASSO DI VILLA PAVONE CONTROMANO: TRE FERITI LIEVI

Incidente nella tarda serata di ieri nel sottopasso di Cartecchio. Qui due auto: Una Jeep Compass sulla quale vi erano tre giovani si è scontrata con una Hyundai Kona a bordo della quale c'erano due persone anziane. Secondo i carabinieri intervenuti sul posto una delle due auto ha imboccato il sottopasso contromano finendo contro l'altro mezzo che invece procedeva in senso corretto. Gli occupanti non hanno riportato gravi conseguenze, per fortuna ma comunque sono stati accompagnati al pronto soccorso per gli accertamenti. Gli anziani coniugi hanno riportato ferite guaribili in pochi giorni. La ragazza che si trovava nei sedili posteriori della Jeep ha subito una distrazione cervicale e ferita lacero contusa sopraccigliare.